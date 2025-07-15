news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 июля 2025 13:34

Четыре игрока «Рубина» проверялись РУСАДА на допинг в 2025 году

Читайте нас в
Телеграм
Четыре игрока «Рубина» проверялись РУСАДА на допинг в 2025 году
Фото: rubin-kazan.ru

Четыре футболиста «Рубина» в 2025 году проверялись российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

Источник не называет имена игроков казанского клуба, также не сообщает о результатах проб.

По заявлениям ТАСС чаще всего брались пробы на допинг у футболистов «Зенита», «Акрона» и махачкалинского «Динамо» (шесть игроков).

Пять человек было проверено у «Ростова», по четыре – у «Ахмата», «Пари НН» и московского «Динамо».

Трижды пробы брались у футболистов «Крыльев Советов», два раза – у игроков «Локомотива» и «Спартака».

По одному футболисту была проверка у «Факела» и «Краснодара». Всего за шесть месяцев РУСАДА протестировало 62 футболистов РПЛ.

#фк рубин #футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

16 июля 2025
Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»

Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»

16 июля 2025