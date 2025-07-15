Четыре игрока «Рубина» проверялись РУСАДА на допинг в 2025 году

Фото: rubin-kazan.ru

Четыре футболиста «Рубина» в 2025 году проверялись российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

Источник не называет имена игроков казанского клуба, также не сообщает о результатах проб.

По заявлениям ТАСС чаще всего брались пробы на допинг у футболистов «Зенита», «Акрона» и махачкалинского «Динамо» (шесть игроков).

Пять человек было проверено у «Ростова», по четыре – у «Ахмата», «Пари НН» и московского «Динамо».

Трижды пробы брались у футболистов «Крыльев Советов», два раза – у игроков «Локомотива» и «Спартака».

По одному футболисту была проверка у «Факела» и «Краснодара». Всего за шесть месяцев РУСАДА протестировало 62 футболистов РПЛ.