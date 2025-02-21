Четыре города Югры могут войти в тур «Золотое кольцо Урала»

Туристический маршрут «Золотое кольцо Урала» обсуждают в Свердловской, Тюменской областях и в Югре. Автомаршрут составит 2,5 тыс. км и пройдёт по трём регионам, пишет Ugra-news.

Югра привлекает туристов своей богатой историей, уникальными природными зонами, достопримечательностями. Каждый год тут проходят творческие фестивали, молодежные и научные форумы и спортивные мероприятия.

Сейчас, как сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, эксперты определяются с локациями. Потом они займутся развитием транспортной, инженерной и информационной инфраструктуры. В туристических точках, которые определят на первом этапе, построят придорожные отели.

В кольцевой маршрут на территории Югры войдут Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут и Пыть-Ях. В указанных городах планируют построить восемь придорожных отелей, в каждом в среднем по 40 номеров.