news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 22 января 2025 17:13

Четыре года колонии получил казанец за оформление кредита на чужое имя

Суд вынес приговор ранее судимому 34-летнему жителю Казани, который оформил кредит по фальшивому паспорту. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приобретении, использовании поддельного паспорта с целью облегчить другое преступление. Об этом сообщает прокуратура РТ.

В 2021 году мужчина купил в интернете паспорт на имя другого человека с вклеенной в него своей фотографией. После этого он взял кредит на сумму 700 тысяч рублей и потратил деньги на свои нужды.

Казанец признался в содеянном. Суд приговорил его к четырем годам заключения в колонии строгого режима.

#суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

21 января 2025
Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

21 января 2025