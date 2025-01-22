Четыре года колонии получил казанец за оформление кредита на чужое имя

Суд вынес приговор ранее судимому 34-летнему жителю Казани, который оформил кредит по фальшивому паспорту. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приобретении, использовании поддельного паспорта с целью облегчить другое преступление. Об этом сообщает прокуратура РТ.

В 2021 году мужчина купил в интернете паспорт на имя другого человека с вклеенной в него своей фотографией. После этого он взял кредит на сумму 700 тысяч рублей и потратил деньги на свои нужды.

Казанец признался в содеянном. Суд приговорил его к четырем годам заключения в колонии строгого режима.