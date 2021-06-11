Четыре футболиста пополнили состав нижнекамского «Нефтехимика»

Футбольный клуб «Нефтехимик» пополнил свой состав четырьмя новыми игроками. В расположение нижнекамского клуба прибыли защитники Алексей Бердников и Павел Котов, а также полузащитники Кирилл Родионов и Денис Талалай.

25-летний Алексей Бердников играл за ставропольское «Динамо», потом перешел в пензенский «Зенит», а его последним клубом был астраханский «Волгарь». 25-летний Павел Котов является воспитанником московского ЦСКА. Ранее он уже выступал в «Нефтехимике» в сезоне-2015/2016. Затем играл в литовском «Стумбрасе», в «Строгино» и в «Велесе». 25-летний Кирилл Родионов выступал за «Химки-М», «Балтику», «Зоркий» и «Велеc». 29-летний Денис Талалай начинал карьеру в ФК «Москва», далее выступал за «Столицу», новочеркасский «МИТОС», армянскую «Мику» и «Зенит-Ижевск». Прошлый сезон начинал в подмосковных «Химках», а вторую половину отыграл в армянском «Пюнике», став серебряным призером Армении. Последним клубом игрока была «Томь».