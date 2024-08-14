Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три фуры с гуманитарной помощью отправляются из Татарстана в Курск
Сегодня из столицы Татарстана в Курск и Курскую область будет отправлено порядка 60 тонн гуманитарной помощи. Весь собранный груз был доставлен на склад, откуда сегодня отправятся три фуры и один грузовик, полностью заполненные гуманитарным грузом.
«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Спасибо вам огромное», – поделилась заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
Ожидается, что гуманитарный конвой прибудет в Курск примерно через два дня. Груз был сформирован на основе запросов жителей и руководства Курской области, поэтому можно с уверенностью сказать, что его очень ждут.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»