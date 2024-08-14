Три фуры с гуманитарной помощью отправляются из Татарстана в Курск

Сегодня из столицы Татарстана в Курск и Курскую область будет отправлено порядка 60 тонн гуманитарной помощи. Весь собранный груз был доставлен на склад, откуда сегодня отправятся три фуры и один грузовик, полностью заполненные гуманитарным грузом.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Спасибо вам огромное», – поделилась заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ожидается, что гуманитарный конвой прибудет в Курск примерно через два дня. Груз был сформирован на основе запросов жителей и руководства Курской области, поэтому можно с уверенностью сказать, что его очень ждут.