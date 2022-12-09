Четыре электрички в Татарстане сократят время в пути

Несколько пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, с 11 декабря будут следовать по новому расписанию. Время в пути у четырех электричек будет сокращено, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

На 24 минуты сократится время в пути у поезда сообщением Ижевск – Казань, на шесть минут – у электрички Ижевск – Казань, на восемь минут – у поезда Казань – Арск и на десять минут – Свияжск – Казань.

«Значительные изменения в интервале от десяти минут до одного часа произошли в графике движения пригородных поездов сообщением Казань – Арск, Шемордан – Казань, Ижевск – Казань – Ижевск, – отметили в пресс-службе. – Расписание поездов может корректироваться с учетом востребованности тех или иных маршрутов и технических возможностей инфраструктуры».

Всего в новом графике пригородной пассажирской компании «Содружество» предусмотрено курсирование 178 поездов по 55 маршрутам. Изменения в расписании 56 поездов составили от одной до десяти минут.

«Содружество» осуществляет деятельность на территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, Пермского края, Свердловской и Кировской областей, а также в двух федеральных округах – Приволжском и Уральском.