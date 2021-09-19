Четыре дополнительных поезда из Казани в аэропорт введут в дни проведения DigitalSkills

Четыре дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут введены с 21 по 23 сентября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В связи с проведением соревнований III отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills 2021 назначаются пригородные поезда, – говорится в сообщении. – Они будут следовать без промежуточных остановок».

Так, поезд №6730 из Казани в аэропорт отправится в 9.20 и прибудет в 9.40. Электричка №6732 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 10.50 и прибудет в 11.10.

Пригородный поезд №6733 будет выезжать из аэропорта в 13.16 и приезжать в Казань в 13.36. Будет назначена также электричка №6731 сообщением Аэропорт – Казань отправлением в 15.16 и прибытием в 15.36.

На маршруте Казань – Аэропорт – Казань постоянно курсируют шесть пар пригородных поездов. Из Казани они отправляются в 7.40, 9.40, 12.25, 14.45, 18.10, 19.46, а со станции Аэропорт в 6.35, 8.50, 11.30, 13.45, 17.15, 18.54. Они следуют со всеми остановками.