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Общество 16 мая 2024 12:12

Четыре дома в Казани признаны аварийными

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В Казани еще четыре многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Соответствующие постановления появились в новом сборнике документов и правовых актов исполкома.

Решения приняты по домам №12 по улице Телецентра, №4 по Ново-Давликеевской, №19/12 по улице Хасана Туфана и №5 по улице Гудованцева.

«Собственникам жилых помещений <...> обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия настоящего постановления», — говорится в документах.

Управление жилищной политики исполкома в случае неисполнения примет меры по расселению физлиц.

#аварийные дома
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