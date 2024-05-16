Четыре дома в Казани признаны аварийными

В Казани еще четыре многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Соответствующие постановления появились в новом сборнике документов и правовых актов исполкома.

Решения приняты по домам №12 по улице Телецентра, №4 по Ново-Давликеевской, №19/12 по улице Хасана Туфана и №5 по улице Гудованцева.

«Собственникам жилых помещений <...> обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия настоящего постановления», — говорится в документах.

Управление жилищной политики исполкома в случае неисполнения примет меры по расселению физлиц.