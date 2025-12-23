Пять депутатов от Татарстана вошли в топ-120 рейтинга эффективности депутатов Госдумы

Опубликован 26-й интегральный рейтинг эффективности депутатов Государственной Думы. По его итогам в топ-120 вошли пять депутатов от Республики Татарстан.

Член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Айдар Метшин занял 66-е место, председатель Комитета по контролю Олег Морозов – на 68-й строчке. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин расположился на 74-й позиции. Также в рейтинг вошли член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон, занявший 117-е место, и первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, оказавшаяся на 119-й строчке.

Исследование для составления рейтинга проводилось в период с июля по декабрь 2025 года и основывалось на формуле КПДГД. Оценка эффективности депутатов формировалась на основе четырех неравновесных индексов:

народного голосования, отражающего способность депутата мобилизовать сторонников;

законотворческой активности в Госдуме;

медийности, учитывающей количество упоминаний в средствах массовой информации;

экспертного индекса работы в регионе.

Индекс медийности рассчитывался с использованием данных аналитических платформ «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учетом публикаций в федеральных и региональных СМИ, а также на телевизионных каналах.

Оценка работы депутатов в регионах проводилась более чем 800 федеральными и региональными экспертами, политтехнологами и журналистами. В числе критериев – взаимодействие с жителями и общественными организациями, работа с органами региональной и муниципальной власти, контакты с региональными элитами, а также уровень открытости и активности депутата в интернете.