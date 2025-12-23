news_header_top
Общество 23 декабря 2025 10:41

Пять депутатов от Татарстана вошли в топ-120 рейтинга эффективности депутатов Госдумы

Опубликован 26-й интегральный рейтинг эффективности депутатов Государственной Думы. По его итогам в топ-120 вошли пять депутатов от Республики Татарстан.

Член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Айдар Метшин занял 66-е место, председатель Комитета по контролю Олег Морозов – на 68-й строчке. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин расположился на 74-й позиции. Также в рейтинг вошли член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон, занявший 117-е место, и первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, оказавшаяся на 119-й строчке.

Исследование для составления рейтинга проводилось в период с июля по декабрь 2025 года и основывалось на формуле КПДГД. Оценка эффективности депутатов формировалась на основе четырех неравновесных индексов:

  • народного голосования, отражающего способность депутата мобилизовать сторонников;
  • законотворческой активности в Госдуме;
  • медийности, учитывающей количество упоминаний в средствах массовой информации;
  • экспертного индекса работы в регионе.

Индекс медийности рассчитывался с использованием данных аналитических платформ «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учетом публикаций в федеральных и региональных СМИ, а также на телевизионных каналах.

Оценка работы депутатов в регионах проводилась более чем 800 федеральными и региональными экспертами, политтехнологами и журналистами. В числе критериев – взаимодействие с жителями и общественными организациями, работа с органами региональной и муниципальной власти, контакты с региональными элитами, а также уровень открытости и активности депутата в интернете.

#рейтинг #Депутаты Госдумы #Айдар Метшин #Максим Топилин #Альфия Когогина
