Четыре депутата Госсовета РТ — участника СВО поздравили татарстанцев с Днем отца

Сегодня, 20 октября, в России отмечается День отца. Этот праздник был учрежден указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2021 году для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». В этот день депутаты Государственного Совета Татарстана — участники специальной военной операции, которые и сами являются отцами, поздравили жителей республики с праздником. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Расим Баксиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые из этих депутатов являются многодетными отцами и воспитывают трех и более детей. Если Герой России, заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Расим Баксиков и депутат Марат Галиев воспитывают двоих детей, то депутаты Рушан Мингазов и Эдуард Шарафиев — четверых.

Расим Баксиков назвал семью самым главным в жизни человека. По его мнению, именно в семье закладываются основные ценности и любовь к Родине. «Семья — это самое важное и крепкое, что должно быть. В первую очередь всегда родители влияют на формирование мировоззрения ребенка и его самосознание как патриота», — убежден депутат.

Рушан Мингазов и Эдуард Шарафиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рушан Мингазов в свою очередь отметил, что воспитание, заложенное его отцом, он передает и прививает своим детям. «Своего отца я считаю добрым и надежным человеком. Я никогда не видел, чтобы папа был груб со сверстниками и неуважительно относился к старшим. Он научил меня быть порядочным, человечным и нести ответственность не только за себя, но и за нашу страну. В благодарность я хочу сказать ему спасибо. Папа — гордость и опора нашей семьи», — подчеркнул парламентарий.

Эдуард Шарафиев уверен, что в России именно отцы закладывают традиционные семейные ценности. «День отца — это молодой праздник в нашей стране, но очень важный. Я считаю, что именно отцы закладывают традиционные семейные ценности в нашей стране. Фотографии моих детей с супругой я всегда держу на рабочем столе. Мы как отцы делаем всё для того, чтобы в наших детях был стержень, а также любовь к Родине», — сказал он.

Марат Галиев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Марат Галиев же заявил, что отцы являются защитниками своей семьи и Родины, а также наставниками для детей. «Уважаемые друзья, коллеги, мужчины! Поздравляю вас с Днем отца. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия. Вы — опора, защитники и наставники для будущего поколения. Помогая им (детям — прим. Т-и) в становлении, вы передаете свои навыки делами и поступками, показываете им хорошие примеры, которые будут закладывать фундамент в воспитании нашего будущего поколения», — подчеркнул депутат.