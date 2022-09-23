Четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить в зону СВО

Четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону военной спецоперации в составе ВС России. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает РИА Новости.

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от „Единой России“ с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — рассказал Турчак.

Изъявили желание отправиться в зону СВО председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред Комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол.