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Политика
23 сентября 2022  10:16

Четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить в зону СВО

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Четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону военной спецоперации в составе ВС России. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает РИА Новости.

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от „Единой России“ с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — рассказал Турчак. 

Изъявили желание отправиться в зону СВО председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред Комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол.

#спецоперация на Украине
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