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Происшествия 5 июня 2024 15:15

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Казанью

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Сегодня на 68-м километре автодороги Казань – Шемордан произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 62-летней женщины-водителя.

В результате оба водителя, а также 29-летний и двухлетний пассажиры Nissan получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Обстоятельства ДТП выясняются.

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