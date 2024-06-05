Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Казанью

Сегодня на 68-м километре автодороги Казань – Шемордан произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 62-летней женщины-водителя.

В результате оба водителя, а также 29-летний и двухлетний пассажиры Nissan получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Обстоятельства ДТП выясняются.