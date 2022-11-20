Четыре человека пострадали в страшном лобовом столкновении трех авто на трассе в РТ

Авария произошла накануне вечером на трассе Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики. Здесь лоб в лоб столкнулись три автомобиля: Hyundai, Volkswagen и Renault.

Фото: очевидцы

В результате страшного столкновения все автомобили получили серьезные повреждения. Двое человек в одной из машин оказались зажаты.

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали четыре человека. Всех пострадавших с разными травмами увезли в больницу, сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося.