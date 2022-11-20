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Ру Тат
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Происшествия
20 ноября 2022  16:25
Павел Климчак

Четыре человека пострадали в страшном лобовом столкновении трех авто на трассе в РТ

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Авария произошла накануне вечером на трассе Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики. Здесь лоб в лоб столкнулись три автомобиля: Hyundai, Volkswagen и Renault.

 

Фото: очевидцы

В результате страшного столкновения все автомобили получили серьезные повреждения. Двое человек в одной из машин оказались зажаты.

 

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали четыре человека. Всех пострадавших с разными травмами увезли в больницу, сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося.

#ДТП
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