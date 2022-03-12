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Ру Тат
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Происшествия
12 марта 2022  08:25
Полина Шевчук

Четыре человека пострадали в столкновении двух легковушек на трассе в РТ

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Четыре человека пострадали в столкновении двух легковушек на трассе в РТ

Серьезное ДТП произошло накануне около восьми часов вечера в Верхнеуслонском районе республики

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, легковушка Renault стала поворачивать налево, а в этот момент в нее врезалась «Лада». От мощного удара иномарку откинуло на обочину.

 

Фото: © очевидцы 

«В отечественном автомобиле были пять человек. Один из пассажиров оказался зажат в салоне. Четверых медики скорой помощи забрали в больницу», – уточнили свидетели ДТП.

#ДТП с пострадавшими #авария на трассе
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