Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек на трассе в Татарстане

Накануне днем на трассе в Тукаевском районе республики столкнулись два автомобиля. Водитель Chevrolet не учел условия плохой погоды, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с «Ладой Калиной».

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

От сильного удара один из автомобилей вылетел с дороги. В результате аварии пострадали четыре человека: по водителю и пассажиру из каждого автомобиля. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.