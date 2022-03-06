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Ру Тат
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Происшествия
6 марта 2022  21:01
Павел Климчак

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек на трассе в Татарстане

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Накануне днем на трассе в Тукаевском районе республики столкнулись два автомобиля. Водитель Chevrolet не учел условия плохой погоды, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с «Ладой Калиной».

 

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

От сильного удара один из автомобилей вылетел с дороги. В результате аварии пострадали четыре человека: по водителю и пассажиру из каждого автомобиля. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.

#ДТП
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