Четыре человека пострадали при столкновении двух фур и двух легковушек в Татарстане

Накануне в Рыбно – Слободском районе РТ произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, четыре человека пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, ДТП произошло накануне в районе одиннадцати часов вечера на 924-м км трассы М 7. Недалеко от села Нижние Яки два грузовика столкнулись с легковушками Ford Focus и «Лада Калина».

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали два пассажира, водитель отечественной легковушки и водитель КАМАЗа.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.