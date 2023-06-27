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Четыре человека пострадали при столкновении двух фур и двух легковушек в Татарстане
Накануне в Рыбно – Слободском районе РТ произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, четыре человека пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, ДТП произошло накануне в районе одиннадцати часов вечера на 924-м км трассы М 7. Недалеко от села Нижние Яки два грузовика столкнулись с легковушками Ford Focus и «Лада Калина».
По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали два пассажира, водитель отечественной легковушки и водитель КАМАЗа.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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