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Четыре человека пострадали при повторном обстреле Грайворона в Белгородской области
Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ, четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ», — указал он в своем телеграм-канале.
Напомним, что утром в результате обстрела со стороны ВСУ в Грайвороне пострадал один человек. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина — у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.
На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается.
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