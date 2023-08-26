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Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Уразово в Белгородской области
Четыре человека получили травмы после обстрела поселка Уразово в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его информации, ВСУ совершили обстрел снарядами «Град». Кассетные боеприпасы поразили частные жилые дома и территорию сельхоз магазина.
По предварительной информации, пострадали трое мужчин и женщина. Все они получили осколочные ранения и уже доставлены в больницу, медики оказывают им помощь.
Кроме того, снаряды повредили несколько домов и машин.
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