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Четыре человека пострадали в лобовом столкновении легковых авто в Татарстане
Четыре человека получили травмы в лобовом столкновении легковых авто в Арском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Сегодня утром на 62 километре трассы М7 лоб в лоб столкнулись Renault и Volkswagen.
В результате аварии водитель французской иномарки получил перелом бедра и сотрясение мозга, его пассажирку доставили в больницу с ушибом грудной клетки и травмой головы.
Водитель немецкого авто с тупой травмой живота и сотрясением мозга был также доставлен в Арскую ЦРБ. Ребенок из его машины получил ушиб грудной клетки, но госпитализация ему не потребовалась.
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