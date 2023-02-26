Четыре человека пострадали в лобовом столкновении легковых авто в Татарстане

Четыре человека получили травмы в лобовом столкновении легковых авто в Арском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня утром на 62 километре трассы М7 лоб в лоб столкнулись Renault и Volkswagen.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии водитель французской иномарки получил перелом бедра и сотрясение мозга, его пассажирку доставили в больницу с ушибом грудной клетки и травмой головы.

Фото: © «Татар-информ»

Водитель немецкого авто с тупой травмой живота и сотрясением мозга был также доставлен в Арскую ЦРБ. Ребенок из его машины получил ушиб грудной клетки, но госпитализация ему не потребовалась.