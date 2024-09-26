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Происшествия 26 сентября 2024 14:06

Четыре человека пострадали после обрушения потолка в спа-комплексе в Петергофе

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Потолок обрушился в спа-комплексе в Петергофе в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали четыре человека, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства обрушения потолка в одном из спа-комплексов на Гофмейстерской улице в Петергофе», – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Фото: © Прокуратура Санкт-Петербурга

#Прокуратура #Санкт-Петербург
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