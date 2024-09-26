Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Четыре человека пострадали после обрушения потолка в спа-комплексе в Петергофе
Потолок обрушился в спа-комплексе в Петергофе в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали четыре человека, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
«Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства обрушения потолка в одном из спа-комплексов на Гофмейстерской улице в Петергофе», – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников