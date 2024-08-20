Четыре человека попали в больницу после столкновения легковушек в Казани

Четыре человека, в том числе трое детей пострадали в ДТП на пересечении улиц Проспект Победы – Губкина в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Предварительно, 21-летняя девушка за рулем Mitsubishi не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Hyundai Creta.

В результате ДТП троих детей-пассажиров и водителя Mitsubishi забрали медики скорой помощи. Автомобили получили серьезные повреждения. Проводится административное расследование.