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Новости Татарстана и Казани
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Четыре человека попали в больницу после столкновения легковушек в Казани
Четыре человека, в том числе трое детей пострадали в ДТП на пересечении улиц Проспект Победы – Губкина в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Предварительно, 21-летняя девушка за рулем Mitsubishi не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Hyundai Creta.
В результате ДТП троих детей-пассажиров и водителя Mitsubishi забрали медики скорой помощи. Автомобили получили серьезные повреждения. Проводится административное расследование.
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