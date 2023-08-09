Четыре человека погибли в Запорожской области в результате обстрела ВСУ

ВСУ совершили обстрел населенного пункта в Токмакском районе Запорожской области, сообщает ТАСС.

По данным агентства, боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое.

В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще два человека получили ранения.

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