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Четыре человека погибли в Запорожской области в результате обстрела ВСУ
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ВСУ совершили обстрел населенного пункта в Токмакском районе Запорожской области, сообщает ТАСС.
По данным агентства, боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое.
В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще два человека получили ранения.
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