Четыре человека погибли в результате взрыва в Тульской области

В результате детонации взрывного устройства в одном из частных домов в Куркинском районе Тульской области погибли четверо мужчин.

Как сообщает ТАСС, следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек.

Работу следственной группы на месте ЧП координирует и.о. руководителя СУ Никита Севостьянов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.