Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави

Четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в грузинском городе Рустави, сообщило МВД Грузии.

Как передает ТАСС, в числе погибших — дядя обвиняемого, который работал на рынке. Также ранен один человек — двоюродный брат обвиняемого, отметили в ведомстве.

Стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке. После получения сообщения о стрельбе на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Открывший стрельбу мужчина задержан на месте преступления.

Пострадавших госпитализировали.