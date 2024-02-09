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Происшествия 9 февраля 2024 12:08

Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави

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Четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в грузинском городе Рустави, сообщило МВД Грузии.

Как передает ТАСС, в числе погибших — дядя обвиняемого, который работал на рынке. Также ранен один человек — двоюродный брат обвиняемого, отметили в ведомстве.

Стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке. После получения сообщения о стрельбе на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Открывший стрельбу мужчина задержан на месте преступления.

Пострадавших госпитализировали.

#Грузия
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