Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области

На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский в Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, водитель Toyota выехал на встречку, где столкнулся с Renault.

В результате аварии погибли отец и сын из Липецкой области, которые находились в Toyota, а также водитель и пассажирка Renault из Волгоградской области.

По данным агентства, Renault от удара отбросило в Hyundai под управлением жителя Чувашии. Водитель и пассажиры этого авто не пострадали.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту дорожно-транспортного происшествия.