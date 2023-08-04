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Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области
На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский в Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, водитель Toyota выехал на встречку, где столкнулся с Renault.
В результате аварии погибли отец и сын из Липецкой области, которые находились в Toyota, а также водитель и пассажирка Renault из Волгоградской области.
По данным агентства, Renault от удара отбросило в Hyundai под управлением жителя Чувашии. Водитель и пассажиры этого авто не пострадали.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту дорожно-транспортного происшествия.
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