Четыре человека погибли при крушении самолета под Рязанью, пятеро в реанимации

Количество погибших при крушении самолета Ил-76 в Рязани выросло, по последним данным, до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Все пятеро пострадавших находятся в реанимационных отделениях, состояние пострадавших тяжелое, одного — крайне тяжелое.

Военно-транспортный самолет Ил-76 выполнял полет по маршруту Белгород — Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку. Под Рязанью он совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле, сообщили ранее в Минобороны РФ.