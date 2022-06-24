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Ру Тат
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Происшествия
24 июня 2022  09:34

Четыре человека погибли при крушении самолета под Рязанью, пятеро в реанимации

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Количество погибших при крушении самолета Ил-76 в Рязани выросло, по последним данным, до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Все пятеро пострадавших находятся в реанимационных отделениях, состояние пострадавших тяжелое, одного — крайне тяжелое.

Военно-транспортный самолет Ил-76 выполнял полет по маршруту Белгород — Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку. Под Рязанью он совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле, сообщили ранее в Минобороны РФ.

#крушение самолета #авиакатастрофа
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