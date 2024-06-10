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Четыре человека подорвались на мине в Шебекино, среди них сотрудник «России 24»
Инцидент произошел в понедельник в Шебекино, городе Белгородской области, расположенном вблизи российско-украинской границы. По сообщению губернатора области Вячеслава Гладкова в его официальном Telegram-канале, четыре человека пострадали в результате подрыва на мине.
Среди пострадавших – трое бойцов местной самообороны и сотрудник федерального телеканала «Россия 24». Наиболее тяжело пострадал оператор телеканала. Он был срочно доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча. По последним данным, пострадавший находится на операционном столе, где врачи борются за его жизнь.
Один из бойцов самообороны с ранениями конечностей был транспортирован в Белгород, в городскую больницу №2. Двое других пострадавших получили менее серьезные травмы и будут проходить лечение амбулаторно.
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