Четыре человека подорвались на мине в Шебекино, среди них сотрудник «России 24»

Инцидент произошел в понедельник в Шебекино, городе Белгородской области, расположенном вблизи российско-украинской границы. По сообщению губернатора области Вячеслава Гладкова в его официальном Telegram-канале, четыре человека пострадали в результате подрыва на мине.

Среди пострадавших – трое бойцов местной самообороны и сотрудник федерального телеканала «Россия 24». Наиболее тяжело пострадал оператор телеканала. Он был срочно доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча. По последним данным, пострадавший находится на операционном столе, где врачи борются за его жизнь.

Один из бойцов самообороны с ранениями конечностей был транспортирован в Белгород, в городскую больницу №2. Двое других пострадавших получили менее серьезные травмы и будут проходить лечение амбулаторно.