Четыре автора из Татарстана вышли в финал Национальной премии «МедиаПоле»

Минсельхоз России выбрал финалистов Национальной премии информационных проектов «МедиаПоле» 2026 года. В финал вышли блогеры Резеда Миннегулова, Зухра Садыкова, Валит Бальбеков и журналист Дмитрий Второв из Татарстана, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

В решающем этапе примут участие 120 авторов, чьи работы посвящены жизни на сельских территориях, агропромышленному комплексу, агротуризму, современным профессиям и людям, развивающим село. Премия проводится в поддержку национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как передает пресс-служба, Резеда Миннегулова создает атмосферный контент о ностальгии, бабушках, родных просторах и деревенских заботах. Зухра Садыкова развивает блог «Мы из деревни» полностью на татарском языке, посвященный селам Республики Татарстан. Журналист Дмитрий Второв ведет на телеканале «Россия» передачу «Агробизнес» и работает над проектом «Время советов» об улучшениях на селе и благоустройстве. Фермер-активист Валит Бальбеков ведет страницу о жизни села.

Национальная премия «МедиаПоле» объединяет агрожурналистов и агроблогеров, которые освещают перемены в сельской России и умеют говорить о них живо и интересно. В 2026 году более 2 000 участников из разных регионов России подали заявки, но в финал вышли лишь 120 лучших авторов. Имена всех финалистов будут опубликованы на официальном сайте медиаполе.рф.

Работы участников оценивали эксперты премии – представители медиасферы, общественные деятели и лидеры отрасли: Амалия Акопова, Александр Смоленцев, Мария Лихачева, Алёна Кокова, Алексей Буторин, Михаил Плеханов, Анжелика Якубович и Павел Бугров.

Финал премии состоится в Санкт-Петербурге, где лучшие авторы смогут обменяться опытом, обсудить подходы к созданию медиаматериалов, найти темы для будущих публикаций и увидеть, как работают известные медиацентры изнутри.