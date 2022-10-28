Пять автобусов с мобилизованными из Альметьевска отправились на полигон в Казань

Сегодня в Альметьевске состоялась крупная отправка мобилизованных граждан в Казанское танковое училище. Еще затемно в столицу выдвинулись четыре автобуса и микроавтобус. Семьи, руководство города, священнослужители провожали мужчин аплодисментами и криками «ура!».

Бойцы перед отправкой прошли регистрацию, им выдали вещмешки и паек, дальше выслушали инструктаж. В фойе они могли обратиться к представителям соцзащиты, которые консультировали по самым актуальным вопросам, например о заморозке ипотечного кредитования.

Торжественная отправка проходила на площади ДК «Нефтьче». Под «Марш славянки» и песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» мобилизованные выходили из здания Дворца культуры и шли к автобусам.

«Дорогие альметьевцы! Сегодня мы провожаем наших ребят! Ждем вас всех как можно скорее — живыми и здоровыми. Оркестр вас будет встречать на этой площади как настоящих победителей!» — сказал глава района Тимур Нагуманов.

Он отметил, что заботу о семьях и решение бытовых проблем муниципалитет взял на себя. «Служите достойно и не переживайте ни о чем. Весь Альметьевск провожает вас как героев», — отметил он.

В пресс-службе не стали озвучивать количество мужчин, которые ушли сегодня защищать рубежи нашей Родины.