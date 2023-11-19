Четырчи: пуп земли татарстанской

Начнём познавать красоту чистопольскую с села Четырчи. Почему с него? Да потому что это центр Татарстана – пуп земли Татарстанской.

Почти центр

Почти центр. Если быть более точным, то географический центр земли Татарстанской расположен между селами Булдырь и Четырчи: налево пойдёшь – в Бултырь попадёшь, направо пойдёшь – в Четырчи попадёшь. Для тех, кто хочет ещё точнее, даём координаты: 55 градусов 24 минуты северной широты и 50 градусов 51 минута восточной долготы. Место обозначено специальным камнем с табличкой. Это местная достопримечательность, о которой не все местные знают, но все туристы стремятся с камнем сфотографироваться.

Там, где Мамай прошел

Но не только заветный камень с табличкой заманивает сюда туристов. Есть тут ещё «привет из прошлого» – Мамаева Шишка, небольшой курган. Местные дедушки говорят, что в былые времена, будучи совсем ещё юными мальчишками, находили они здесь старинные вещи – обломки старинного оружия, останки конской сбруи. Решили тогда – раз Шишка Мамаева, значит, Мамай здесь прошёл, а значит, и вещи его воинов в земле покоятся.

Кто знает, очень даже может быть!

Враг не пройдет!

Любовь Владимировна Кузнецова в эти «мамаевские сказки» не больно-то верит – мало ли что говорят… Она приехала в Четырчи в четвёртом классе.

«Родители сюда переехали, школу тут окончила, замуж вышла, да так и осталась в деревне, – говорит она. – Сейчас вот на пенсии, гусей пасу».

Гуси у Любови Владимировны знатные: белые, громкие и отважные – враг не пройдет! Да что там враг?! Фотограф наш, и тот был подвергнут многократному щипанию.

«Они не больно щипают, – успокаивает Любовь Владимировна. – Так только, за штаны подёргают».

И отправляет нас к завклубом – к своей тезке Любови Юрьевне Грининой, которая всё знает и про историю села, и про всех его выдающихся личностей.

Но по указанному адресу мы завклубом не нашли.

«Видимо, по делам в Чистополь уехала», – пожимают плечами соседи.

Чистопольские музейщики

Позже, в Чистополе, про Четырчи нам рассказали всё – ещё бы! Два барина, которые проживали в селе до революции, – основатели Чистопольского музея! Это Пётр Булич (его брат Александр прославился как раз как создатель Музея уездного города Чистополя) и Савва Аристов. Да и семьи у них были, скажем так, оставившие неоднозначный след в истории села. Например, несмотря на то что барина Аристова четырчинцы любили – он с уважением относился к своим крестьянам, помогал бедным семьям, однако во время революции первым делом благодарные крестьяне сожгли барский дом. И супруга его настолько возненавидела новую власть, что отравила и себя, и ребёнка.

А вот дом Булича остался цел. Потому что дочь его – Вера Булич (Брауде в замужестве), наоборот, стала страстной революционеркой: выступала перед местными крестьянами, призывая их громить помещиков, отнимать у них землю и имущество. Но позже, в годы сталинского террора, именно заступничество Веры Брауде, занимавшей к тому времени высокий пост, спасло Александра Булича от ареста.

Тары-бары-растабары

Ну что мы всё о прошлом! Мы приехали на красоту посмотреть.

«Да какая тут красота! – машет рукой то ли на красоту, то ли на не устающих шипеть и щипаться гусей, Любовь Владимировна Кузнецова. – Школа только начальная осталась, колхоз развалился, на работу в Чистополь ездят, работы нет тут…»

Тем не менее красота есть, её никакими развалившимися колхозами не закроешь. Четырчи расположены на берегу Куйбышевского водохранилища. Местность тут удивительная – есть и лес, и река Прость, и заливные луга… Правда, после нынешнего африканского лета и луга какие-то не заливные, и сама речка усохла до совсем неприличного – ручейкового размера. Лодки сиротливо притулились на берегу, до воды им сегодня ой как далеко.

Из природных красот есть тут ещё четыре озера: Большое Источное, Грязное, Плоцкое и… Тары-Бары.

«Что за Тары-Бары такие?» – интересуемся у мужичка, не разрешающего фотографировать свою корову.

«Тары-Бары как Тары-Бары, – недовольно объясняет он. И добавляет сердито: – Нечего фотографировать мою корову!»

1678-й, 1720-й...

Деревня Четырчи известна с 1670 года, она попала в перепись 1678 года как русская деревня Ново-Читырчи. До прихода русских на ее месте существовало татарское поселение Четырык. О переселении русских крестьян свидетельствует челобитная 1671 года. В ней «замосковские дворяне и дети боярские» жалуются о своей нужде в хлебных запасах и конских кормах. Причиной этого стало то, что их люди и крестьяне «побежали по разным местам». Многие беглые обосновались тогда в Четырчах. Следующая перепись гласит, что «поселение русских ясачников к 1720 году состояло из 27 дворов, а людность 177 человек». Во все времена основным занятием населения было выращивание хлебов, животноводство, рыбная ловля, охота.

«Заветы Ильича» от Лазаря

В 30-е годы в Четырчах создали колхоз «Заветы Ильича»; председателем выбрали своего односельчанина Николая Лазарева. Вспоминают, что жить тогда стало лучше, жить стало веселее. По вечерам под гармошку и балалайку веселилась молодёжь.

В 1938 году появилась в Четырчах вечерняя школа. После работы взрослые сидели за партами, постигали грамоту, которую днём за этими же партами постигали их дети и внуки. Под школу был отдан барский дом Булича, особняк в два этажа с красивым большим садом… Жаль, сгорела такая красота.

Зенитчицы Дуняши

Ещё нам рассказали про четырчинских зенитчиц – ими тут все гордятся, все помнят. Двоюродные сёстры Евдокия Петрова и Евдокия Левашина в Великую Отечественную были зенитчицами. В 1944-м под городом Коростень в Беларуси сбивали вражеские юнкерсы – только дым столбом! Покинули они давно наш мир, но имена их увековечены на стеле, подвиги их описаны в клубе..

Восход и закат

После войны колхоз переименовали в «Восход», и начались, пожалуй, самые процветающие годы этого села. Построили детский сад, школу, пекарню, мельницу, фуражную мельницу, провели газ... В 1990 году численность населения Четырчей доходила до 1600-1700 человек!

Сейчас тут проживает от силы человек триста. Зато живности много! Про гусей не говорим – про них всё сказано. Индоутки важно переходят через дорогу туда-сюда-обратно, совершенно не соблюдая ПДД. Индюшки чрезвычайно любопытны – заглядывают в окна, суют свои носы в щели заборов. Козы, лошади, коровы… В общем, может, это и закат, только он какой-то не закатный. Просто село перешло на другой уровень.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Главное – добраться до Чистополя. От города по объездной до Четырчей – 21 км.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:

Сфотографироваться у центра земли Татарстанской. Прогуляться к речке Прость, летом искупаться в озере Тары-Бары. Заглянуть в гости к пастуху – за околицей, на пригорке его то ли однокомнатный шалаш, то ли аскетичный офис – сколоченный из досок домик, похожий на остановку – внутри и стол, и кровать, и одеяло с подушками… Уют, в общем.

ЧТО ПОСЛУШАТЬ:

Говорят, Четырчи талантами богаты. И в хоре поют, и места призовые в различных конкурсах занимают, и на «Каравоне» выступают… За всем этим пожалуйте в клуб.

КУДА ДАЛЬШЕ:

По другую сторону от центра Татарстанской земли есть село Булдырь. Там в августе обычно «Булдырь-фест» проходит – фестиваль авторской песни. Но это уже другая история. Расскажем в следующий раз.

Татьяна Вафина, журнал «Татарстан»

Фотографии Тимура Яковлева