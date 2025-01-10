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Четверых человек заключили под стражу после отравления россиян в гостинице Ташкента
В Узбекистане четверых человек заключили под стражу после отравления двух россиян в ташкентской гостинице в октябре прошлого года.
Как сообщают РИА Новости, арестованы владелец гостиницы, сантехник и два человека, которые продали отелю некачественный отопительный котел.
Выяснилось, что экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали, из-за чего произошла утечка угарного газа и смерть людей.
«Татар-информ» рассказывал, что в октябре российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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