Четверых человек заключили под стражу после отравления россиян в гостинице Ташкента

В Узбекистане четверых человек заключили под стражу после отравления двух россиян в ташкентской гостинице в октябре прошлого года.

Как сообщают РИА Новости, арестованы владелец гостиницы, сантехник и два человека, которые продали отелю некачественный отопительный котел.

Выяснилось, что экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали, из-за чего произошла утечка угарного газа и смерть людей.

«Татар-информ» рассказывал, что в октябре российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».