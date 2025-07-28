Четвертый «УРАМ тур» пройдёт в 12 городах республики в рамках проекта «Лето в Татарстане»

С 29 июля команда экстрим-парка «УРАМ» отправится в масштабный тур по Татарстану, который организован в рамках проекта Раиса РТ - «Лето в Татарстане» при поддержке Минмолодежи РТ и Благотворительного фонда «Татнефть». В этом году географию тура значительно расширили — события состоятся в 12 районах республики.

«УРАМ Тур» объединяет местные молодежные сообщества, экстремальные виды спорта и уличную культуру, предлагая насыщенную программу для участников всех возрастов. В каждом городе гостей ждут бесплатные мастер-классы по BMX, скейтбордингу, самокату, паркуру, воркауту и другим направлениям. В крупных городах республики организуют и творческие мастер-классы с интерактивными площадками. Кроме того, участников встретятся с профессиональными райдерами, сообщили организаторы мероприятия.

Первые мероприятия пройдут в Чистополе: 29 июля — в скейт-парке у стадиона «Татнефть Арена», и 30 июля в Зеленодольске — в парке «Березовая роща». Расписание и анонсы других городов будут опубликованы в официальных соцсетях проекта.

С 2016 года в рамках Программы развития общественных пространств Татарстана при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова благоустроили более 422 объектов, включая площадки для экстремальных видов спорта. В дополнение к крупнейшему в Европе экстрим-парку «УРАМ», в республике создано 29 экстремальных зон в общественных пространствах. С целью активизации этих локаций команда экстрим-парка «Урам» уже четвертый год организовывает «УРАМ тур».

Напомним, «УРАМ Тур» в преддверии до одного из самых ожидаемых событий этого лета — фестиваля уличных культур «УРАМ». В рамках фестиваля проходят контесты по разным дисциплинам, мастер-классы в области уличной культуры, танцевальные баттлы, выступления музыкальных артистов, диджеев и приглашенных хедлайнеров. Фестиваль традиционно состоится 30 августа на территории экстрим-парка «УРАМ».

«Лето в Татарстане» — это уникальный агрегатор, где можно найти событие в каждом уголке Татарстана: музыкальные фестивали, лекции об экологии, книжные клубы, спортивные соревнования, детские мастер-классы и многое другое. Проект запустился 1 июня 2025 года в Татарстане по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова и объединил событийную программу во всех 45 районах республики, от крупных фестивалей в столице до локальных мероприятиях во дворах. Цель проекта — популяризация отдыха в Татарстане, развитие местного туризма, а также активация общественных пространств. Куратором проекта выступает Институт развития городов Татарстана.