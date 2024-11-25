Четвертый сезон конкурса «Тархан» начнется с презентации исторического клуба в Казани

Четвертый сезон историко-культурного конкурса «Тархан» начнется с презентации исторического клуба. Как сообщают организаторы, сообщество с одноименным названием объединит не только преподавателей истории и студентов - вчерашних участников конкурса, но и всех заинтересованных в развитии регионального сегмента отечественной истории профессионалов-единомышленников.

Презентация исторического клуба «Тархан» состоится 26 ноября в 17.00 в студии «Алиен» (Казань, ул. Адмиралтейская, д.3, к. 4, 2 подъезд). Она пройдет вместе с кулинарным мастер-классом от шефа Рината Галиакберова. Желающие могут присоединиться к трансляции в VK.

«Лучшие педагогические практики, обмен опытом по созданию школьных музеев, организованных настоящими энтузиастами в самых разных уголках России, где есть «тюркский след» и множество актуальных тем исторической науки станут в клубе предметом очного и заочного обсуждения с профессиональным сообществом», - комментирует и. о. директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, д.и.н, профессор Раиль Фахрутдинов. – Увлечение учащихся историей регионов России - дополнительный стимул к развитию самосознания и гордости за свою страну у наших детей. Человек просвещенный – гражданин защищенный, это понимают все, кто сегодня находится в исторической теме».

В новом сезоне возможность поступить в КФУ появится не только у финалистов «Тархана», но и у подготовивших их преподавателей. Их ждут бюджетные места в магистратуре Института международных отношений, истории и востоковедения сразу по трем направлениям обучения: «История, экономика и культура тюркских народов», «История искусств тюрко-мусульманского мира» и «Педагогическое образование».

Напоминаем, что регистрация участников историко-культурного конкурса «Тархан» продолжается. Тестирование заочного тура можно пройти на сайте до 31 декабря 2024 года. В конкурсе могут принять участие ученики 10-11 классов и студенты ссузов независимо от места проживания.

Очный тур историко-культурного конкурса «Тархан» проходит в телевизионном формате. Сьемки пройдут в период с февраля по апрель 2025 года. Победителей и призеров конкурса имеют приоритетное право поступления на бюджетные места в КФУ.

Также проект транслируется на телеканалах ТНВ и Универ ТВ.

Организаторами конкурса выступают Минкультуры РТ и Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ при поддержке Всемирного конгресса татар.