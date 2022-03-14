Войска РФ окружают Киев, а прибалты ищут соль в Беларуси: главное о ситуации на Украине

Четвертый раунд переговоров России и Украины пройдет сегодня в режиме видеоконференции. К чему могут прийти стороны с учетом, что войска РФ разбили в Львовской области центр по переброске иностранных наемников, а «кадыровцы» уже в окрестностях Киева, – в обзоре «Татар-информа».

Игорь Конашенков сообщил, что за сутки подразделения Российской армии продвинулись на 11 километров Фото: Минобороны РФ mil.ru

Отступающие боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате

Как сообщил на утреннем брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, подразделения Российской армии за сутки продвинулись на 11 километров, выдвинувшись на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города.

Отступающие в Донецкой области боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате. На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты. Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно, более того, по данным Народной милиции ДНР, украинские силовики блокируют подъезд к объекту экстренным службам.

Отступающие в Донецкой области боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате Фото: соцсети со ссылкой на Минобороны РФ

Как сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, из-за диверсии в регионе осложнилась гуманитарная ситуация. «Это химическое предприятие. Действующее. Может произойти гуманитарно-химическая катастрофа, если это все начнет распространяться. Авдеевка – здесь рукой подать от Донецка. Это и Авдеевку накроет, а если ветер будет в нашу сторону, то и окраины, это Куйбышевский, Киевский районы Донецка, также может зацепить Ясиноватую. Поэтому ситуация очень сложная», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Украина приостановила набор в интернациональный легион после гибели наемников на Яворовском полигоне

Впрочем, для кого сейчас ситуация на самом деле сложная, так это для киевского режима. Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами по военному полигону Яворовский и по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи на Украине. Данные учебные центры использовались для переброски в зону конфликта иностранных наемников. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в результате удара были уничтожены до 180 боевиков и крупная партия иностранных вооружений. По данным зарубежных СМИ, после удара по полигону Яворовский Украина приостановила набор добровольцев в «Интернациональный легион территориальной обороны». Впрочем, это не удивительно. Сегодня утром ведущие британские газеты вышли с обложкой про удар по полигону Яворовский и о том, как желающие помочь украинскому режиму погибли от удара ракет, даже не успев попасть на передовую.

Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами по военному полигону Яворовский и по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи Фото: соцсети

Зато желающих участвовать в спецоперации бок о бок с войсками РФ против нацизма на Украине становится все больше. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о большом количестве поступивших в Минобороны РФ заявок от иностранных добровольцев на помощь ЛНР и ДНР. Больше всего желающих оказалось с Ближнего Востока. В Сирии на сборные пункты приходят ветераны боевых действий. Как правило, это бойцы сирийской армии и христианского ополчения. Имея большой опыт боев в городских условиях, они могут оказать существенную помощь в зачистке населенных пунктов Украины от нацбатальонов.

Впрочем, немалый боевой опыт имеют и войска национальной гвардии России, имеющие постоянную дислокацию в Чеченской Республике. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров, подразделения чеченской гвардии были переброшены под Киев через аэродром в Гостомеле.

«Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все ещё в силе. Но не надолго. Ведь с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух. Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?» – написал Кадыров.

Правительство РФ готовит третий пакет антикризисных мер

Тем временем Россия защищается от агрессии западных стран в информационном и экономическом поле. С сегодняшнего дня в стране блокирована соцсеть Instagram. Ранее Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. Основанием для этого стало заявление пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания сняла запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

Дмитрий Чернышенко: «В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками» Фото: kremlin.ru

Для противодействия западным санкциям Минпромторг и Минцифры России запустили новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Новая система была создана в связи с повышением спроса на отечественную промышленную продукцию. «В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок», – прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что в базу включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией. Система позволит не только загрузить предприятия, но и снизить административную нагрузку на предприятия.

А в Правительстве России сейчас готовят третий пакет антикризисных мер на фоне введенных против страны санкций. По словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, планируется расширить перечень отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы.

Предприятия, взявшие заем до 1 марта, получат возможность договориться об отсрочке на срок до полугода или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. «Она появится у тех, кто работает в сфере сельского хозяйства, туризма, науки, культуры, общественного питания, медицины, разработки программного обеспечения, производства продуктов питания, мебели, одежды и также в целом в торговле», – сообщил премьер на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

По словам Михаила Мишустина планируется расширить перечень отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы Фото: kremlin.ru

После начала спецоперации на Украине в Литве и Латвии подорожали соль, сахар, растительное масло

Введенные против России санкции уже бьют по самим странам Запада. По сообщениям западных СМИ, крупнейшая сталелитейная компания Европы ArcelorMittal начала приостанавливать производство на некоторых заводах из-за высокой стоимости газа, которая превысила 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Производство металла – одна из самых энергоемких индустрий. Опрошенные РИА Новости аналитики не исключают дальнейшего роста цен на газ в Европе до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Цены на бензин в Европе и США за последние две недели превысили исторические максимумы. Во Франции литр бензина подорожал с 1,8 до 2,4 евро, аналогичные повышения в Италии, Германии, Бельгии, других странах Евросоюза. Жители небогатых европейских стран стали массово пересекать границу с Белоруссией, чтобы заправиться топливом и накупить продуктов в супермаркетах. После начала спецоперации на Украине в Литве и Латвии резко подорожали соль, сахар, растительное масло и другие продукты.

Ранее прибалтийские страны сознательно вели борьбу с белорусскими товарами, наращивая экспорт украинских продуктов. Сейчас экономическая война обернулась для них пустыми полками.

Фото на анонсе: скриншот видео Минобороны РФ