Четвертый этап туристического кешбэка стартует с 16 июня

Приобрести тур по России с частичным возвратом средств можно будет с 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу, и можно будет покупать на осень — начиная с 1 октября по середину декабря», — объяснила она.

По подсчетам руководителя Ростуризма, за время четвертого этапа на кешбэк для туристов может потребоваться до 2 млрд рублей. Планируется, что новый этап станет более фокусным и сконцентрируется на поддержке «низкого» сезона.

В конце марта Президент России Владимир Путин предложил ввести круглогодичный кешбэк для школьников и студентов.