Четвертая победа подряд: «КАМАЗ» разгромил барнаульское «Динамо» со счетом 5:0

Челнинский ФК «КАМАЗ» в рамках чемпионата ПФЛ разгромил сегодня дома барнаульское «Динамо» со счетом 5:0 и вышел на первое место в группе 4. Два мяча хозяева забили в первые четыре минуты.

Одержав три победы кряду — над «Тюменью», «Звездой» и «Новосибирском», челнинцы сегодня намеревались продлить победную серию. В первом тайме автозаводцы буквально оглушили сибиряков в самом дебюте матча, дважды забив в первые четыре минуты. Сначала отличился Виталий Жиронкин, оказавшийся самым расторопным в чужой вратарской. А затем Роман Янушковский замкнув фланговый прострел, удвоил преимущество «КАМАЗа», 2:0. «Динамо» с трудом отбивается. Лишь к середине первой половины гости с трудом пришли в себя.

Во втором тайме гости попытались перехватить инициативу, но это у них получилось неважно. Более того, в середине тайма автозаводцы сделали счет крупным — 3:0. Едва ли не первым касанием забил вышедший со свежими силами на замену Денис Чушъялов. Точку же в концовке мог поставить опять же вышедший на замену Руслан Галиакберов, замкнувший прострел во вратарскую, 4:0. Но и этот гол не стал последним — на последней минуте основного времени пятый мяч из пределов вратарской забил Александр Гаглоев, 5:0.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Динамо» (Барнаул) — 5:0 (2:0). Голы забили: Жиронкин (2), Янушковский (4), Чушъялов (65), Галиакберов (83), Гаглоев (90). Предупреждены: Полковников, Ерусланов.

«КАМАЗ»: Мамин, Абазов, Тесленко, Морозов, Бевеев, Калугин (Чушъялов, 64), Жиронкин (Воронин, 58), Кириллов, Янушковский, Гаглоев, Османов (Галиакберов, 67).

После 21 тура в активе челнинцев стало 46 очков, первое место. В следующем туре 6 мая в гостях «КАМАЗ» сыграет с «Оренбургом-2».