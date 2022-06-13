Четверть жителей Казани считает идеальным отпуск продолжительностью четыре недели

Четверть жителей столицы Татарстана, 25%, считают идеальным отпуск, который длится четыре недели. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом 24% респондентов сочли наиболее подходящим отпуск, который длится три недели. Для еще 20% подходит отпуск продолжительностью две недели. Отпуск продолжительностью более четырех недель представляется идеальным 14% опрошенных. И только 7% казанцев оптимальным кажется десятидневный отпуск.

При этом о длительном отпуске в четыре недели или даже дольше чаще мечтают мужчины (46% против 32% среди женщин). Казанцы с зарплатой до 50 тыс. рублей высказываются в поддержку подобной продолжительности отдыха чаще тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей (44% и 39% соответственно).

Вместе с тем по сравнению с аналогичным исследованием 2021 года россияне стали чаще называть идеальным отпуск продолжительностью от десяти дней до трех недель. Отдыхать четыре недели и более россияне хотят реже, чем в предыдущие годы.



Опрос проводился с 7 по 10 июня 2022 года.