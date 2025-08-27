Четверть сотрудников ФБК* уволили после заморозки американской помощи

Европейское юрлицо «Фонд борьбы с коррупцией»* (ACF Europe*), зарегистрированное в Литве, с декабря 2024 года сократило четверть сотрудников. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на данные Фонда социального страхования Литвы (SODRA).

Организация, через которую трудоустроены большинство сотрудников ФБК*, работающих в Европе и СНГ, принадлежит Марии Певчих**, Леониду Волкову** и Ивану Жданову** в равных долях. На декабрь 2024 года в штате числилось 72 сотрудника – от операторов и монтажеров до райтеров и ведущих YouTube-каналов ФБК.

С января 2025 года началось резкое сокращение персонала. По данным отчетности SODRA, к 8 августа 2025 года численность работников уменьшилась на 19 человек и составила 53. Таким образом, штат сократился на 26%.

Наибольшая волна увольнений пришлась на период с 29 марта по 4 апреля, когда количество сотрудников снизилось сразу с 68 до 58. Незадолго до этого завершились мероприятия, связанные с берлинским митингом оппозиции, вызвавшим неоднозначную реакцию общественности.

В августе компания расторгла еще пять контрактов.

Сокращения с заморозкой американской помощи. Анонимный источник в литовской русской диаспоре, знакомый с ситуацией в руководстве ФБК, отметил, что именно прекращение внешнего финансирования стало ключевой причиной массовых увольнений.

Основатель фонда Zimin*** Борис Зимин** подчеркнул, что после избрания Дональда Трампа Президентом США и объявленной заморозки внешней поддержки все причастные оказались в состоянии неопределенности относительно будущего медийных проектов. По его словам, речь шла об «очень больших суммах».

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица и организации, признанные иноагентами.

*** Организация, признанная нежелательной в РФ.