Четверть продукции СИБУРа сделана в Нижнекамске: НКНХ подвел итоги и раскрыл планы

Нефтехимики нижнекамского предприятия СИБУРа встретились с членами Общественного совета «Нижнекамскнефтехима». На итоговом заседании представители компании рассказали о результатах 2024 года и планах на будущее, в том числе о реализации новых производств, инвестиционных проектах и экологических инициативах.





Нижнекамские нефтехимики выпустили более четверти всей продукции СИБУРа в 2024 году

Председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима», член правления — управляющий директор по эффективности производства Игорь Климов рассказал о ключевых достижениях компании в 2024 году — проектах, реализуемых в разных географиях СИБУРа по всей России, — и ближайших планах.

СИБУР сегодня — это 31 производственное предприятие в России и за рубежом, 20 регионов присутствия, 38 тыс. сотрудников. В Татарстане работают 15 тыс. сибуровцев — сотрудники «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза».

За прошлый год огромная команда сотрудников СИБУРа выпустила 9 млн тонн нефтехимической продукции, задействованной практически во всех отраслях: в медицине, строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других. Более четверти всей продукции выпустили нижнекамские нефтехимики.

Модернизация на «Казаньоргсинтезе» помогла нарастить выпуск полиэтилена более чем вдвое

Уже совсем скоро первые тонны продукции начнут выдавать новые производства СИБУРа. Прямо сейчас кипит работа на строительной площадке нового производства на Дальнем Востоке, близ города Свободного в Амурской области. Большая команда, собранная из разных географий компании, возводит Амурский газохимический комплекс. По планам, новый комплекс будет запущен в 2027 году.

«За год на АГХК будут выпускать до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена. АГХК — первый в России проект подобных масштабов, который реализуется исключительно своими силами — без помощи зарубежных вендеров и лицензиаров. Это очень ценный опыт для нас и в целом для нашей страны», — подчеркнул Игорь Климов.

В Тобольске — на «ЗапСибНефтехиме» — строится производство ДГП-2 мощностью 570 тыс. тонн полипропилена в год. Проект будет реализован до 2027 года. А на «Воронежсинтезкаучуке» возводится производство катализатора н-бутиллития, мощность производства составит до 350 тыс. тонн в год. Плановый срок запуска нового производства в Воронеже — 2026 год.

На «Казаньоргсинтезе» в прошлом году модернизировали реактор В. Благодаря модернизации выпуск полиэтилена высокой плотности будет увеличен со 100 до 220 тыс. тонн в год.

Реализация новых инвестиционных проектов СИБУРа и наращивание производственных мощностей позволит России выйти на 7-е место в мире по объемам мощностей нефтехимического производства, СИБУРу — на 6-е место среди мировых производителей — лидеров в нефтехимии по объему мощностей.

«ЭП-600 – повод для гордости всей команды «Нижнекамскнефтехима»»

Целый ряд крупных инвестиционных проектов реализуется на нижнекамской площадке СИБУРа. Важное не только для «Нижнекамскнефтехима» и для всей компании, но и для современной истории нефтегазохимии Татарстана событие завершило 2024 год: закончилось строительство нового олефинового комплекса ЭП-600.

«Этот проект для нас — повод для гордости всей нашей команды. Новое производство мы запускаем своими силами, без поддержки зарубежных заводов-изготовителей. Признаюсь, поначалу мы и сами не были до конца уверены, что все получится. Было нелегко, но теперь у нас за плечами колоссально ценный опыт, который будет полезен нам при запуске новых производств», — отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Реализация проекта ЭП-600 и дальнейших деривативов создаст не менее 600 новых рабочих мест и позволит до 2030 года дополнительно пополнить бюджет республики на 10 млрд рублей.

Еще один инвестиционный проект СИБУРа в Нижнекамске — производство гексена, разработка которого велась по собственной технологии — силами RND-центров СИБУРа НИОСТ и Полилаб. Первую продукцию нижнекамские нефтехимики получат уже в этом году. Говоря о самом продукте, Марат Фаляхов отметил, что именно благодаря этому компоненту получается ставшая для нас привычной пищевая пленка, которую мы используем в повседневной жизни.

В текущей модернизационной повестке «Нижнекамскнефтехима» — объединение операторных и внедрение автоматических систем управлениями технологическими процессами, создание нового Ремонтно-механического завода. В фокусе экоповестки — реализация соглашения с Росприроднадзором, а это 9 масштабных мероприятий. В прошлом году завершили реконструкцию полигона промышленных отходов, совершенствуется система мониторинга санитарно-защитных зон, ведется замена горелочных устройств на печах заводов этилена и бутилового каучука, строительство локальных очистных сооружений с возвратом очищенных стоков в производство на ЭП-600.

СИБУР создает комфортную среду для людей, влюбленных в нефтехимию

СИБУР инвестирует не только в наращивание производственных мощностей и в экологию, но и в повышение качества труда и образования. Комплексно обновляются рабочие места и бытовые помещения. Чтобы работа была выстроена максимально эффективно, проводится централизация рабочих мест, предусматривающая совместное размещение руководителей и сотрудников внутри промышленных зон. Само предприятие и прилегающая к нему территория благоустраиваются и озеленяются. Создаются скверы и зеленые зоны, обустраиваются велодорожки, устанавливаются современные остановочные комплексы.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» не только сами влюблены в химию и свои профессии, но и влюбляют других. Чтобы популяризировать рабочие профессии и инженерные специальности, повысить интерес к науке химии, СИБУР создает в Нижнекамске образовательный кластер химико-физического профиля. Образовательное пространство охватит не только школьников, но и малышей: в кластер войдут расположенные рядом детский сад № 45, школа № 7 и лицей № 35, Детский эколого-биологический центр.

Сотрудники НКНХ, как и их коллеги с других предприятий компании, теперь могут повышать компетенции в собственном учебном центре «СИБУРИНТЕХ-НК» на базе НХТИ. Учебный центр СИБУРа станет хорошей площадкой и для нижнекамских студентов из Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева и Нижнекамского химико-технологического института.

Как изменится территория вокруг центра креативных индустрий «База»?

Директор центра креативных индустрий «База» Айрат Хабиров, новый член общественного НКНХ, подвел итоги работы центра за первый год. Напомним, уникальная креативная площадка появилась в Нижнекамске в начале прошлого года на месте бывшего управления социального развития «Нижнекамскнефтехима».

«База» сегодня — это две зоны коворкинга, цех активного досуга с тремя универсальными залами, студия гончарного мастерства, кафе, студии звукозаписи и вокала, репетиционное пространство, хореографический зал, киберспортивный клуб и многое другое.

«В прошлом году в «Базе» прошло 240 мероприятий, в которых приняли участие 134 340 человек. Популярность «Базы» за короткое время выросла настолько, что количество резидентов, желающих арендовать помещения в нашем центре, сейчас в разы превышает свободные помещения. Планы не менее амбициозные, чем старт. Мы хотим реконструировать внешнюю территорию «Базы»: установить новые фонари, лавки, скамейки и качели, построить спортивные площадки, разбить ботанический сад. А еще хотим открыть уличную библиотеку, трибуны, установить инсталляции», — поделился планами Айрат Хабиров.

Волонтерами стали 2,5 тыс. сотрудников «Нижнекамскнефтехима»

Руководитель службы по связям с государственными органами в РТ СИБУРа Станислав Мартыненко рассказал об итогах программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в 2024 году и планах на 2025-й. Так, в 2024 году грантовую поддержку ФХД получили 14 проектов нижнекамцев (в 2023-м — 13, в 2022-м — семь). Было реализовано 20 межрегиональных проектов. Еще семь проектов реализовали волонтеры «Нижнекамскнефтехима».

К волонтерским акциям активно присоединяются нефтехимики. В прошлом году в разных волонтерских акциях приняли участие 2 555 сотрудников «Нижнекамскнефтехима».

В 2025 году в рамках ФХД в Нижнекамске будет реализовано еще 20 проектов. Всего же на X конкурс социально значимых проектов поступила 471 заявка из 16 разных регионов присутствия СИБУРа, из них 158 получили поддержку компании.

Нижнекамские нефтехимики реализуют 8 волонтерских проектов, это десятая часть всех проектов СИБУРа. Всего же на оценку конкурсной комиссии поступило 167 заявок из 26 городов присутствия компании.

«Нижнекамскнефтехим» системно работает с городскими властями

Первое в новом году заседание Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» завершилось приятной нотой — вручением наград победителям грантового и волонтерского конкурсов ФХД.

«Благодарю СИБУР за те проекты, которые уже были и еще будут реализованы, за мастерство в деловом администрировании, которым выделяется компания. Мы системно, совместно обсуждаем все, что делается в городе, — на стадиях подготовки проектов, реализации, подведения итогов. Все это позволяет нам совместно давать хорошие результаты, создавать качественные продукты», — поблагодарил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

Общественный совет НКНХ создан в апреле 2022 года. Его основные цели — повышение информированности горожан о крупнейшем предприятии города и привлечение внимания общественности к важным для социально-экономического развития района и города вопросам.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»