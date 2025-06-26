Четверть посетителей «Витрины имущества Татарстана» заинтересовались пустующими объектами

«Витрину имущества Республики Татарстан» планируют полностью заполнить данными о пустующих муниципальных и республиканских объектах до конца 2025 года. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

«Витрина – это агрегатор имущества, которое есть в муниципальной и республиканской собственности. Это – точка, куда мы договорились собрать то имущество, которое вышло из государственного оборота, но может быть приспособлено для предпринимателей или граждан», – отметил министр.

Он добавил, что сервис новый, и сейчас идет работа по сбору информации об имуществе. Кадыров подчеркнул, что на сайте можно отфильтровать поиск по районам или видам сооружений. При этом, к сервису уже есть определенный интерес. По словам министра, почти четверть посетителей сайта заинтересовались объектами и оставили заявку.

«Каждый муниципалитет ведет свой реестр имущества. У всех есть имущество, вышедшее из оборота, но оно информационно находится в разрозненных точках. И тем, кто ищет площади для своих целей, нужно пройти по сайтам образований, а это – большие затраты времени», – подчеркнул Кадыров.

Саму витрину можно найти на сайте инвестиционного портала Татарстана. Здесь можно подробно ознакомиться как с фотографиями объектов, так и с подробной информацией о площади зданий и участков, наличии коммуникаций, состоянии объектов и прочим.

Напомним, что по итогам прошедшего года в республике имеется более 1,1 тыс. пустующих объектов в муниципальной и республиканской собственности общей площадью более 400 тыс. квадратных метров.