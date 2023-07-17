Четверть обращений жителей Татарстана в «Народный контроль» касается благоустройства

За первое полугодие 2023 года в системе «Народный контроль» было опубликовано порядка 55 тыс. обращений граждан, каждое четвертое из них (более 12 тысяч) касалось вопросов комплексного благоустройства. Положительно решены 10,5 тыс. обращений.

Второй по частоте обращений стала тема «Содержание и ремонт муниципальных дорог»: порядка 6,3 тыс. обращений, из которых решены 4,1 тыс. По категории «Содержание дома» – 1604 поданных уведомления и 1488 решенных.

Наиболее активно системой пользуются жители Казани, которые за полгода оставили в «Народном контроле» 24,1 тыс. уведомлений, Набережных Челнов (6 тыс. заявок) и Альметьевского района республики (2 тыс. заявок).

Из всех обращений, поступивших с января по июнь, положительно решены 42 тысячи. «Еще 9471 вопрос, требующий системных решений, находится у исполнителей в работе», – такие цифры на заседании Проектного офиса Центра управления регионом РТ, посвященном итогам работы системы «Народный контроль» за первое полугодие 2023 года, привела уполномоченный по правам человека, главный модератор системы «Народный контроль» Сария Сабурская.

Она также озвучила статистику позитивных оценок пользователей системы на ответы, которые были им даны исполнителями. Больше всего таких оценок получила категории «Электронная запись на прием к врачу», «Медицина», «Автомобильные дороги», «Дворы и территории общего пользования», а также «Многоквартирные дома», «Мусор» и «Обращения военнослужащих и их семей».

«Позитивные оценки характерны для ответов по существу, содержащих информацию о полном решении проблемы, – отметила Сария Сабурская. – И напротив, формальный ответ, отказ признать наличие проблемы, предложение обратиться в другую организацию, частичное решение вызывают у пользователей только негативную оценку. Поэтому модераторам категорий – а в их роли выступают конечные исполнители – мы всегда рекомендуем внимательно рассматривать каждое обращение, чтобы исключить формальный подход к решению проблемы, с которой к нам обратился человек».