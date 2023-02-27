Татарстан сэкономит на строительстве дорог за счет укрепляющих асфальт добавок

Татарстан намерен наладить сотрудничество с компанией «Пласкор», которая занимается производством добавок для дорожных покрытий. В будущем строить новые дороги в республике планируется с применением веществ, которые укрепляют асфальт, что поможет значительно сэкономить. Об этом стало известно на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холднига», которое в Доме правительства РТ провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы разработали полимерные модификаторы для дорожного строительства. Основной принцип – встраивание модификатора в химическую цепочку дорожного покрытия и создание армирующей сетки, что повышает качество и устойчивость дорожного полотна», – описал разработку директор предприятия Денис Фомин.

Во время презентации продукта, Минниханов прервал докладчика и попросил подробнее рассказать о способах использования, производителе и возможной экономии от перехода на новую добавку.

«Модификатор добавляется по сухому способу непосредственно в асфальтобетонную установку», – пояснил в ответ Фомин, добавив, что это полностью отечественная разработка. В дорожном строительстве, по его словам, на тонну асфальтобетонной смеси требуется только три килограмма смеси.

«Если в рецептуре, которая сейчас повсеместно используется для создания дорожного полотна, заменить полимерно-битумное вяжущее на битумы плюс нашу добавку, то экономия составит порядка 6%. Это 286 тысяч на километр дорожного полотна», – объяснил докладчик.

Экономия, по его словам, достигается за счет малого процента применения самой добавки – всего 3% на тонну, а также снижению пластичной колеи и улучшению физико-механических показателей.

Как выяснилось, точечно добавки уже начали использоваться в республике. Так, с 2020 года в Татарстан было поставлено почти 500 тонн этой смеси из 7 тыс. произведенных компанией. Основными потребителями в республике стали Алеексеевскдорстрой и Волга-Автодор.

Однако, эксперты отмечают, что для оценить итоги от нового подхода можно будет не раньше конца весны – начала лета, так как должен пройти год с момента укладки асфальта.

«Хорошо, создаем рабочую группу и начинаем работать. Нам это интересно», – заключил Раис Татарстана.