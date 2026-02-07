news_header_top
7 февраля 2026 12:35

Четверть казанцев будут следить за успехами российских спортсменов на зимней Олимпиаде

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Порядка 25% жителей Казани намерены следить за выступлениями российских спортсменов под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Наибольший интерес к Играм проявляет молодежь до 35 лет – 29% этой группы планируют смотреть соревнования.

При этом 43% участников опроса сообщили, что вообще не намерены следить за трансляциями.

Согласно исследованию, наибольший интерес у казанцев вызывают фигурное катание и хоккей. В список из семи самых популярных дисциплин также вошли лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.

