Четверть казанцев обожают Новый год, 1% – ненавидят

Каждый четвертый житель Казани признался, что обожает Новый год, а каждый третий (34%) воспринимает этот праздник позитивно, но без крайностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.

Треть респондентов относится к данному празднику нейтрально, около 5% горожан выразили свое отрицательное отношение к нему, а 1% – ненависть.

Исследование показало, что женщины чаще мужчин оценивает данный праздник позитивно, а мужчины чаще выражали нейтральное и отрицательное отношение к нему.

Напомним, новогодние каникулы продлятся 11 дней (29 декабря – 8 января).