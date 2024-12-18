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Общество 18 декабря 2024 13:16

Четверть казанцев обожают Новый год, 1% – ненавидят

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Каждый четвертый житель Казани признался, что обожает Новый год, а каждый третий (34%) воспринимает этот праздник позитивно, но без крайностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.

Треть респондентов относится к данному празднику нейтрально, около 5% горожан выразили свое отрицательное отношение к нему, а 1% – ненависть.

Исследование показало, что женщины чаще мужчин оценивает данный праздник позитивно, а мужчины чаще выражали нейтральное и отрицательное отношение к нему.

Напомним, новогодние каникулы продлятся 11 дней (29 декабря – 8 января).

#опрос #Новый год
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