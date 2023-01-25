Четверо жителей Татарстана награждены медалью «100 лет образования ТАССР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил четверых жителей республики медалями «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», следует из указа, опубликованного на сайте Президента РТ.

За заслуги в обеспечении общественной безопасности и укрепления законности и правопорядка медалями награждены руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по РТ, полковник юстиции Рамиль Билалов и начальник отдела по раскрытию грабежей и разбоев управления уголовного розыска МВД по РТ, полковник полиции Рефат Катипов.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики и многолетний плодотворный труд награждены директор Департамента государственной политики и регулирования в области ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин и директор ООО Правового агентства «Юристъ» Ильсур Исханов.