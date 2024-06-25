Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Четверо жителей Менделеевска предстанут перед судом за махинации с госконтрактами
Четверо жителей Менделеевска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По версии следователей, зимой 2023 года один из фигурантов предложил своей матери и приятелю незаконно получить деньги, выделяемые на основании социального контракта государственной помощи. Женщина подготовила подложные документы о том, что с их знакомым заключен социальный контракт на организацию работ по строительству теплиц. На основании поддельных документов мужчина получил от государства 350 тыс. руб.
Летом того же года обвиняемая подготовила заявление и фиктивный бизнес-план для заключения контракта на организацию работы в сфере такси с другим знакомым. Подложные документы были рассмотрены и одобрены межведомственной комиссией. После выделения денежных средств в размере 350 тыс. руб., они также были похищены.
Незаконную деятельность удалось выявить благодаря совместной работе следователей и экономических полицейских. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников