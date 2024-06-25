Четверо жителей Менделеевска предстанут перед судом за махинации с госконтрактами

Четверо жителей Менделеевска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следователей, зимой 2023 года один из фигурантов предложил своей матери и приятелю незаконно получить деньги, выделяемые на основании социального контракта государственной помощи. Женщина подготовила подложные документы о том, что с их знакомым заключен социальный контракт на организацию работ по строительству теплиц. На основании поддельных документов мужчина получил от государства 350 тыс. руб.

Летом того же года обвиняемая подготовила заявление и фиктивный бизнес-план для заключения контракта на организацию работы в сфере такси с другим знакомым. Подложные документы были рассмотрены и одобрены межведомственной комиссией. После выделения денежных средств в размере 350 тыс. руб., они также были похищены.

Незаконную деятельность удалось выявить благодаря совместной работе следователей и экономических полицейских. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.