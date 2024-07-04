Четверо жителей Буинского района отправились по контракту в зону СВО

Фото: предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Четверых жителей Буинского района, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, сегодня проводили на службу в зону специальной военной операции. Проводить бойцов около военкомата собрались родные и близкие, военный комиссар района традиционно проинструктировал их перед отправкой.

«Мои товарищи уже ушли на СВО, и я не хочу оставаться в стороне. Хочу и сам защищать Родину. Если не мы то, кто? Главное – это вернуться живым и здоровым», – поделился Ильсур Зиннуров из села Новые Чечкабы.

Его мама Рамзия Ахметова не скрывала своего волнения, но отметила, что очень гордится сыном. К его возвращению она обещала возродить дом в деревне, где жили бабушка и дедушка молодого человека. Он хотел вернуться на родную землю и уверен, что обязательно сделает это после специальной военной операции.

Коллектив Буинского элеватора во главе с директором Газинуром Хакимом пришел проводить на службу своего сотрудника. Мужчина пообещал поддерживать семью бойца во всех вопросах.

«Провожаем нашего сотрудника, он работал у нас водителем автобуса. Я сам лично говорил с его женой и детьми, они все согласились [с решением отправиться на СВО]. Мы передали единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, и я обещаю поддерживать семью в любом вопросе», – отметил Хаким.

Напомним, в муниципальном образовании продолжается работа по привлечению добровольцев на контрактную службу. На сегодняшний день из Буинского района в зону специальной военной операции отправились 44 бойца, заключивших контракт с Министерством обороны России.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина