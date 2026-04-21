Четверо югорчан стали лауреатами премии «Служение»

Победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премию проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента России. Команды городов и районов Югры последовательно реализуют инициативы, направленные на повышение качества жизни. По итогам премии четверо представителей региона стали победителями и лауреатами, сообщает «ugra-news.ru».

В номинации «Укрепляем партнерство – расширяем возможности» второе место заняла Анжела Фищенко из Нижневартовска с проектом «Калькулятор для расчетов издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности как инструмент устранения избыточного муниципального регулирования и снижения административных барьеров».

Этот инструмент размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в разделе «Информация для бизнеса». Он содержит данные, необходимые для расчетов, и позволяет значительно сократить трудозатраты специалистов, разрабатывающих муниципальные правовые акты.

В номинации «Диалог с населением – открытость власти» третье место заняла глава Нефтеюганского района Алла Бочко с проектом «Отчет Главы: новые горизонты». В рамках инициативы внедрен новый формат встреч с жителями: традиционные доклады заменены короткометражными фильмами.

В номинации «Благополучие семьи – приоритет государства» третье место получила Екатерина Гарькина из Ханты-Мансийска. Она представила проект «Городской форум «Мама и малыш»», направленный на создание комфортной среды для общения семей и укрепление доверия к институтам поддержки.

Диплом лауреата в номинации «Развитие территории – благополучие жителей» получила глава сельского поселения Сосновка Белоярского района Мария Царегородцева. Ее проект «Место силы» посвящен благоустройству аутентичных общественных пространств и сохранению самобытности территории в Арктике.

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил в социальных сетях, что на церемонии поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником, а победителей и лауреатов – с наградами.