Четверо ученых КАИ вошли в список мирового цитирования в Scopus за 2023 год

В когорту самых востребованных у зарубежных исследователей авторов научных работ по итогам прошлого года попали четыре представителя КНИТУ-КАИ. Данные приведены в ежегодных таблицах издательства Elsevier по топ-2% самых цитируемых ученых мира в Scopus.

Это профессор кафедры радиоэлектроники и информационно-измерительной техники, доктор физико-математических наук Равиль Нигматуллин, профессор кафедры радиофотоники и микроволновых технологий, доктор технических наук Олег Морозов, профессор кафедры прочности конструкций, главный научный сотрудник лаборатории №53, доктор физико-математических наук Виталий Паймушин, а также их молодой коллега – профессор кафедры общей физики, доктор физико-математических наук Алмаз Сайфутдинов.

Равиль Рашитович Нигматуллин и Олег Геннадьевич Морозов вошли в два списка цитирования – «Authors_career» и «Authors_singleyr». Виталий Николаевич Паймушин представлен в первом, Алмаз Ильгизович Сайфутдинов – во втором. Трое ученых – неоднократные участники глобального рейтинга самым цитируемых ученых, а вот 37-летний Алмаз Сайфутдинов попал в престижный список впервые.

«На кафедре общей физики КНИТУ-КАИ мы проводим исследования в области физики низкотемпературной плазмы и газового разряда, причем как в рамках фундаментальных, так и прикладных исследований. Попадание в список наиболее цитируемых ученых подтверждает, что наши исследования имеют высокую научную ценность и уже активно используются другими исследователями, что подчеркивает их актуальность и значимость», — рассказал молодой доктор наук.

По словам Алмаза Сайфутдинова, кафедра серьезно углубилась в кинетику электронов – наиболее сложную область современной физики. Это позволило ее ученым разработать новые приложения физики газоразрядной плазмы, связанной с синтезом наноструктур, плазмохимией, плазменных устройств для газодинамических задач, а также продвинуться в разработке инновационного компактного газоанализатора.