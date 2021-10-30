Четверо татарстанцев стали победителями треков конкурса «Лидеры России» в ПФО

Четверо татарстанцев вошли в число победителей региональных финалов треков конкурса «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. Двое из них оказались в числе лучших в треке «Бизнес и промышленность», еще двое — в «Госуправлении».

В общей сложности победителями конкурса в округе стали 35 человек. В «Бизнесе и промышленности» был выделен 21 человек, среди которых были представитель «РусГидро» Леонид Калимуллин Леонид Вячеславович и «Анком Рус» Айрат Султанов. В «Государственном управлении» в число лучших вошли 14 участников, в том числе казанцы Тимербулат Самерханов и представитель Гарантийного фонда РТ Ильнур Сираев.

Участниками финалов, прошедших в Нижнем Новогороде, стали 354 человека из 14 регионов ПФО. Мероприятие проводилось с соблюдением всех антиковидных мер — более 80% участников прошли вакцинацию от коронавируса либо имеют QR-код переболевшего, остальные перед началом мероприятия прошли обязательное ПЦР-тестирование.

В 2022 году победители конкурса примут участие в суперфинале и сразятся за звание лидеров с представителями других округов, рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Финалисты Приволжского федерального округа представляют разные отрасли: энергетику, сельское хозяйство, транспорт, нефтехимическую, ракетно-космическую промышленность, образование, искусство. Все они достойно показали себя в финале, но победили лучшие из лучших», — подчеркнул он.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана в мае 2018 года по указу Президента РФ Владимира Путина.